Лидеры ЕС одобрили план по увеличению расходов на оборону на €800 млрд

- Азия и мир, политика
- 9:11, 07 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Лидеры 27 стран Евросоюза согласовали план по обороне блока, предложенный Еврокомиссией, сообщило агентство AFP.
Речь идет о проекте по перевооружению Европы (ReArm Europe), о котором объявила на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В его рамках страны ЕС в ближайшее время выделят до €800 млрд на военные расходы.
€150 млрд из них будут привлечены в виде кредитов на закупку средство ПВО, беспилотников и другого оружия.
11 марта в Париже пройдет совещание начальников штабов стран Европы, сообщает AFP со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.
По словам собеседника агентства, встреча пройдет на полях Парижского форума обороны и стратегии, организуемого французской Военной школой. В нем примет участие и сам Макрон.