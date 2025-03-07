Лидеры ЕС одобрили план по увеличению расходов на оборону на €800 млрд

CentralAsia (CA) - Лидеры 27 стран Евросоюза согласовали план по обороне блока, предложенный Еврокомиссией, сообщило агентство AFP.

Речь идет о проекте по перевооружению Европы (ReArm Europe), о котором объявила на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В его рамках страны ЕС в ближайшее время выделят до €800 млрд на военные расходы.

€150 млрд из них будут привлечены в виде кредитов на закупку средство ПВО, беспилотников и другого оружия.

11 марта в Париже пройдет совещание начальников штабов стран Европы, сообщает AFP со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет на полях Парижского форума обороны и стратегии, организуемого французской Военной школой. В нем примет участие и сам Макрон.