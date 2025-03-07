В Сирии произошли столкновения между сторонниками Асада и службами безопасности новых властей страны, погибли 13 человек

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- 9:22, 07 марта 2025
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- Обновлено: 9:30, 07 марта 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Как минимум 13 сотрудников сил безопасности новых властей Сирии погибли в результате столкновений с ополченцами и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.
Столкновения произошли в городе Джабла на западе Сирии. Там, как отмечает агентство, проживают алавиты — община, к которой принадлежат Асад и его семья.
Сирийские силы безопасности объявили 6 марта, что участвуют в боях на западе страны с вооруженными группировками, связанными с бывшим командиром частей специального назначения при Асаде Сухелем аль-Хасаном, передает Sky News Arabia.
В сирийских Латакии, Тартусе и Хомсе введен комендантский час.
Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати заявил, что «остатки ополчения Асада» провели «заранее спланированные и преднамеренные» нападения на контрольно-пропускные пункты сил безопасности и патрули в районе Джаблы. Это привело «к гибели и ранениям многих солдат», цитирует его заявление государственное сирийское агентство SANA.
По его словам, в Алеппо, Идлибе, Дамаске, Хаме и Хомсе прошли митинги в поддержку правительства, на них вышли несколько десятков человек.
Reuters отмечает, что нынешние столкновения — «одним из самых жестоких актов насилия», с которым столкнулись новое правительство Сирии после прихода к власти в декабре 2024 года.
В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Президентом Сирии на переходный период объявлен лидер группировки Ахмед аль-Шараа.