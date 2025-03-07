Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

// Офис президента Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию в понедельник, а затем уедет, и переговоры с США будет вести украинская делегация без его участия. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, он намеревается провести переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

До этого Зеленский в посте в соцсети Х анонсировал переговоры украинской и американской делегаций на следующей неделе.

Ранее Fox News сообщил со ссылкой на источники, что переговоры Киева и Вашингтона начнутся 11 марта в Эр-Рияде.

По его данным, от США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. А от Украины – глава офиса президента Андрей Ермак.

По данным AFP, в состав украинской делегации может войти министр обороны Рустем Умеров.

Спецпосланник Стив Уиткофф подтвердил, что поедет на встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«Сейчас у нас ведутся обсуждения, чтобы согласовать встречу с украинцами в Эр-Рияде или потенциально в Джидде. Идея в том, чтобы доработать рамку для мирного соглашения и первичного прекращения огня», – сказал он.

Дату встречи он не назвал.

В разговоре с журналистами он также отметил, что Дональду Трампу понравилось письмо от президента Украины Владимира Зеленского.

«Он посчитал, что письмо Зеленского — это очень положительный первый шаг. Там были извинения. Там было признание того, что Соединенные Штаты так много сделали для страны Украины, и было чувство благодарности», —отметил он.