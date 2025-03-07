Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок». Об этом пишет The Times.

Экс-главком в своей речи в Chatham House заявил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия может напасть на Европу.

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», - заявил Залужный.

The Times пишет, что Залужного «прочат в будущие преемники президента Зеленского».