экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок
Валерий Залужный
Валерий Залужный

CentralAsia (CA) -  Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок». Об этом пишет The Times.

Экс-главком в своей речи в Chatham House заявил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия может напасть на Европу.

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», - заявил Залужный.

The Times пишет, что Залужного «прочат в будущие преемники президента Зеленского».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com