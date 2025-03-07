Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок
- Азия и мир, политика
- 10:09, 07 марта 2025
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Валерий Залужный
CentralAsia (CA) - Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок». Об этом пишет The Times.
Экс-главком в своей речи в Chatham House заявил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия может напасть на Европу.
«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», - заявил Залужный.
The Times пишет, что Залужного «прочат в будущие преемники президента Зеленского».
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