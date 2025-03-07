«Нью-Йорк Таймс»: Трамп готовится возобновить запреты на въезд в США. В предыдущем списке был Кыргызстан

CentralAsia (CA) - Администрация Трампа завершает разработку нового запрета на въезд в США для граждан определенных стран. Он будет более широким, чем предыдущий, который президент Трамп вводил в свой первый президентский срок. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух официальных лиц, знакомые с этим вопросом.

Черновой проект рекомендации, циркулирующий внутри исполнительной власти, предлагает «красный» список стран, граждане которых могут быть исключены из въезда в США, сказали источники, которые обсуждали внутренние переговоры анонимно.

Один из официальных лиц сообщил, что предлагаемый красный список в основном состоит из стран, граждане которых были ограничены в рамках предыдущих версий запрета на въезд Трампа. В прошлый раз в этот список входили Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Черновой проект предварительно предлагает добавить Афганистан в группу стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США, согласно одному из источников.

Рекомендации также включают «оранжевую» группу стран, для граждан которых доступ будет ограничен, но не полностью закрыт. Например, визы могут быть выданы только для определенных категорий людей — таких как относительно состоятельные люди, путешествующие по делам, но не для иммигрантов или туристов — а срок действия виз может быть сокращен. Заявители будут обязаны пройти собеседование лично.

Страны третьей категории или «желтого» списка получат 60 дней для устранения некоторых воспринимаемых недостатков, после чего они могут быть добавлены в одну из других двух категорий, сказали источники.

Эти проблемы могут включать недостаточную передачу информации США о прибывающих путешественниках, предположительно недостаточные меры безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства людям из запрещенных стран, как обходной путь для избегания ограничений.

Неясно, будут ли люди с действующими визами освобождены от запрета или эти визы будут аннулированы. Также неясно, затронет ли это держателей грин-карт, получивших статус постоянных жителей.

Политика Трампа по категорическому запрету на въезд граждан некоторых стран восходит к его призыву в декабре 2015 года о «тотальном и полном закрытии въезда мусульман в США, пока наши представители не разберутся, что происходит».

После того как Трамп вступил в должность в январе 2017 года, он подписал первый из серии запретов - в сентябре 2017 года запрет был введен для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

В январе 2020 года президент США Дональд Трамп включил Кыргызстан в список из шести новых стран, гражданам которых запрещается иммиграция в США. Подписанный американским президентом документ не позволял большинству граждан Нигерии, Эритреи, Мьянмы и Кыргызстана приехать на работу и жить в Соединенных Штатах. Граждане Танзании и Судана не могли подавать заявления на получение визовой лотереи. Новый запрет вступил в силу 22 февраля 2020 года.

Когда Джо Байден стал президентом в январе 2021 года, он отменил запреты Трампа в числе первых своих действий и вернулся к системе индивидуальной проверки для людей из этих стран.