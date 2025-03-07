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В ЦРУ начались массовые увольнения

CentralAsia (CA) -  Сотрудников ЦРУ, принятых на службу за последние два года, начали увольнять. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три своих источника. Информацию газеты уже подтвердили в пресс-службе ведомства.

Увольняемых вызывают в офис, расположенный за пределами штаб-квартиры управления в Лэнгли, и предлагают сдать служебные удостоверения.

Газета сообщает, что пока остается неясным, сколько человек будет уволено таким образом, однако, по словам ее источников, управление не собирается прощаться со всеми новыми сотрудниками.

По словам источников, увольнения нервно воспринимаются в Лэнгли. Некоторые новые сотрудники ЦРУ даже боятся отвечать на телефонные звонки. «Увольнения разрушили моральных дух в управлении и снизили работоспособность»,— сообщает газета.

Массовые увольнения начались спустя пару дней после того, как суд подтвердил право директора ЦРУ Джона Рэтклиффа увольнять сотрудников по своему усмотрению.

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