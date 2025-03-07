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Порошенко и Тимошенко отреагировали на сообщение о тайных переговорах с командой Трампа
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко
Предыстория: Politico: Окружение Трампа провело тайные переговоры с украинской оппозицией

CentralAsia (CA) -  Бывший президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что он и его соратники по партии «Европейская солидарность» «публично и прозрачно работаем с американскими партнерами». «Неоднократно предлагали скоординировать с властью эти встречи вплоть до приглашения на них посла», — заявил он.

Порошенко добавил, что выборы в Украине «возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины».

Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что до завершения конфликта «под сильным лидерством» президента Трампа «о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи».

Оба политика утверждают, что именно такую позицию озвучивают на всех переговорах со всеми союзниками Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа проводили тайные переговоры с Тимошенко и Порошенко. По информации издания, стороны обсуждали, может ли Украина провести президентские выборы до начала всеобъемлющих мирных переговоров.

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