На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина
- Казахстан, происшествия
- 11:10, 07 марта 2025
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CentralAsia (KZ) - В Атырауской области на западе Казахстана загорелась нефтяная скважина, сообщает пресс-служба компании «Эмбамунайгаз».
«На скважине N 437 месторождения Западная Прорва НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошла утечка газа, что привело к выходу из строя НКТ», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.
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