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На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

CentralAsia (KZ) -  В Атырауской области на западе Казахстана загорелась нефтяная скважина, сообщает пресс-служба компании «Эмбамунайгаз».

«На скважине N 437 месторождения Западная Прорва НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошла утечка газа, что привело к выходу из строя НКТ», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.

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