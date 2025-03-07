На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

CentralAsia (KZ) - В Атырауской области на западе Казахстана загорелась нефтяная скважина, сообщает пресс-служба компании «Эмбамунайгаз».

«На скважине N 437 месторождения Западная Прорва НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошла утечка газа, что привело к выходу из строя НКТ», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения