Китай и США должны жить в мире и согласии, - глава китайского МИД

Ван И

CentralAsia (CA) - Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и США должны жить в мире и согласии. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках «двух сессий».

«Взаимное уважение лежит в основе межгосударственных отношений, не являются исключением и отношения между Китаем и США. Не стоит питать иллюзий, что можешь давить на Китай и одновременно ладить с ним. Двурушничество как таковое может не только пошатнуть двусторонние отношения, но и лишить возможности установления взаимодоверия», - сказал он.

По его словам, Китай и США, как крупнейшая в мире развивающаяся и развитая страна, будут существовать на земном шаре довольно долго, мир – это безальтернативный выбор.

Министр напомнил, что председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Трампом в начале года сказал, что конфронтация и конфликт не должны быть в выборе двух стран.

Китай и США обладают широкими общими интересами и пространством сотрудничества, вполне могут стать партнерами ради совместного развития и процветания, отметил Ван И.

Китайская сторона будет и дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного и здорового развития в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Китайский министр надеется, что Вашингтон сможет прислушиваться к мнению народов двух стран, верно подходить к веянию истории, объективно и благоразумно воспринимать развитие Китая, прагматично и конструктивно налаживать с Китаем контакты, которые призваны приносить пользу не только обеим странам, но и всему миру.