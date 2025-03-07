экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи

CentralAsia (CA) -  Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи, сообщает «Ренхап». Суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста.

Экс-президент подал запрос в Центральный окружной суд Сеула в прошлом месяце, оспаривая законность обвинений, выдвинутых против него из-за объявления военного положения 3 декабря. Суд согласился с его аргументами, что позволило бывшему главе государства выйти на свободу.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент Юн Сок Ёлю 14 декабря. Его задержали 15 января. 19 января суд постановил взять его под стражу по делу о мятеже против конституционного строя. 23 января дело о мятеже президента передали в прокуратуру. Если бывшего президента признают виновным в восстании, его могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com