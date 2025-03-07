Китай прекращает импорт мяса из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Таможенные органы Китая приостановили импорт говядины с семи мясокомбинатов в Бразилии, Аргентине, Уругвае и Монголии по состоянию на 3 марта 2025 года.

Приостановка поставок происходит на фоне продолжающегося расследования, начатого Министерством торговли Китая в конце прошлого года, в отношении резкого увеличения импорта говядины и его влияния на местных производителей.

Уругвайская компания Frigorífico Sirsil S.A. и один монгольский поставщик также пострадали. Таможенная администрация Китая не объяснила причину приостановки.

Китай, крупнейший в мире импортер говядины, в значительной степени зависит от Бразилии, Аргентины и Уругвая как от ключевых поставщиков. Резкий рост импорта вызвал опасения относительно возможных торговых ограничений; результаты расследования ожидаются к концу 2025 года.

Это может затронуть крупных экспортеров, включая Бразилию, Аргентину, Австралию и США, тем более, что Китай уже объявил о введении 10%-ной пошлины на американскую говядину с 10 марта 2025 года. Ситуация отражает усилия Пекина по стабилизации внутреннего рынка на фоне заявлений о том, что чрезмерный импорт наносит ущерб китайским скотоводам.

источник: MiddleAsianNews

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