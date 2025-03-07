Президент Монголии совершит государственный визит в республику Польша

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Республики Польша Анджея Дуды президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершит государственный визит в Республику Польша 13-14 марта 2025 года.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, находящийся с официальным визитом в Монголии, встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Хурэлсух Ухнаа заявил о давних дружеских отношениях и сотрудничестве между Монголией и Польшей во многих секторах и выразил уверенность, что обе стороны будут активно сотрудничать и достигать результатов для реализации предложений и инициатив.

Збигнев Рау отметил, что польское правительство придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Монголией, и призвал к дальнейшему углублению политического, социального и экономического сотрудничества.

Он выразил поддержку инициативам «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Миллиард деревьев», предложенным президентом Монголии, и сказал, что будет искать возможности для сотрудничества в этой области.

Он также отметил, что обе стороны намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, горнодобывающей промышленности, энергетике, образовании, культуре, науке и других секторах.

В завершение встречи Збигнев Рау сообщил, что президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Монголию с официальным визитом этой осенью по приглашению президента Монголии.

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