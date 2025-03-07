Президент Монголии совершит государственный визит в Чешскую Республику

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершит государственный визит в Чешскую Республику 9-12 марта по приглашению президента Чешской Республики Петра Павла, сообщает Montsame.

Этот визит является первым визитом главы государства Монголии в Чешскую Республику за 10 лет. Визит состоится в ознаменование 75-й годовщины дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой.

В ходе визита главы двух государств проведут тет-а-тет, официальные переговоры и пресс-конференцию. Председатель Сената Чешской Республики, спикер Палаты депутатов парламента и премьер-министр нанесут визит вежливости президенту Монголии.

Стороны планируют поднять традиционно дружественные отношения между двумя странами и подписать межправительственные соглашения и документы о сотрудничестве в таких областях, как образование, окружающая среда, сельское хозяйство, спорт и право.

Концерт оркестра «Морин Хуур» из Монголии и Монголо-чешский бизнес-форум пройдут в Праге, столице Чехии, в ознаменование 75-й годовщины дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой.

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