Монгольские юниоры-дзюдоисты примут участие в командном кадетском европейском кубке тысячелетия в Анталье в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Монгольские юниоры-дзюдоисты отправились в Турецкую Республику для участия в третьей серии Antalya Millennium Team Cadet European Cup 2025.

На турнир подали заявки более 440 спортсменов из 24 стран. Шестнадцать монгольских дзюдоистов будут соревноваться под руководством тренеров Цагаанбаатара Хашбаатара и Отгонцэцэга Галбадраха.

В юношеском дивизионе Т. Төгсхуслэн и М. Энхбилэг будут соревноваться в категории 50 кг, П. Алтанцоож в категории 55 кг, Б. Содмандах и Ц. Жаргалантбаяр в категории 60 кг, Б. Бадрал в категории 66 кг, а Б. Далайцэрэн, У. Одбаатар, Б. Тэмуулэн и Б. Гэрэлт-Оч в категории 73 кг. Л. Хулэгу будет выступать в весовой категории 90 кг.

В женском дивизионе Б. Хулан будет выступать в весовой категории 40 кг, Г. Цогзолмаа и Б. Тумэнжаргал — в весовой категории 48 кг, Л. Сайнжаргал — в весовой категории 52 кг, а М. Цэндбазар — в весовой категории 57 кг.

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