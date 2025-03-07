Улан-Батор реализует 145 проектов в сфере образования

CentralAsia (MNG) - В 2024 году в сфере образования столицы было реализовано 168 проектов и мероприятий, введены в эксплуатацию 9 школ, 19 детских садов, одна начальная школа и один комплекс детских садов.

В 2025 году в сфере образования столицы будет реализовано 145 проектов и мероприятий. Из них 71 будет профинансировано за счет государственного бюджета, 50 — за счет бюджета столицы и 14 — за счет районных бюджетов.

Согласно предварительному плану, будут введены в эксплуатацию 25 школ, 50 детских садов и 14 комплексов начальных школ и детских садов. В бюджете столицы на 2025 год выделено финансирование на 8 проектов, включая покупку одного здания школы, покупку пяти зданий детских садов и строительство двух школ. Кроме того, в бюджете района Баянгол предусмотрено финансирование на строительство детского сада.

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