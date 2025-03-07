Цифровая информационная система по кадрам будет внедрена в секторе государственной службы Монголии

CentralAsia (MNG) - 6 марта 2025 года Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии и Совет государственной службы совместно организовали тренинг для информирования государственных служащих о новой цифровой информационной системе управления человеческими ресурсами.

Благодаря полной интеграции цифровой системы в деятельность сектора семьи, труда и социальной защиты сотрудники кадровых служб смогут выполнять такие задачи, как регистрация, мониторинг, выдача приказов и решений, объявление вакансий и заявлений работодателей, что будет осуществляться в электронном виде, создавая безбумажный, прозрачный и открытый процесс.

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