Граждане могут получать пассивный доход в 2025 году
CentralAsia (MNG) -
По состоянию на 24 февраля этого года в общей сложности 41 компания объявила о выплате дивидендов своим акционерам из чистой прибыли за 2024 год.
Например, АО «Эрдэнэс Тавантолгой» приняло решение о выплате дивидендов в размере 350 тыс. тугриков гражданам, владеющим 1072 акциями. В связи с данным решением Монгольская фондовая биржа предоставляет возможность инвестировать с целью получения дополнительной прибыли.
В результате, акционеры, имеющие право на получение дивидендов, могут приобрести акции компаний до даты закрытия реестра. Это дает гражданам шанс реинвестировать дивиденды от «Эрдэнэс Тавантолгой» в акции для получения пассивного дохода.
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