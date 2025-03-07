В Улан-Баторе будут приняты меры по снижению загрязнения воздуха

CentralAsia (MNG) - Для снижения загрязнения воздуха в Улан-Баторе будет организована сортировка мусора, а столица будет разделена на зеленую и желтую зоны.

В рамках этих мер в зеленой зоне столицы можно будет использовать топливо, соответствующее стандартам, за исключением газа и жидкого топлива, будет запрещено сжигать различные вещи, использовать транспортные средства, выбросы загрязняющих веществ которых превышают допустимые нормы, а их владельцам будет запрещено продавать дизельное топливо.

Также будет введен запрет на использование грунтовых вод, выгребных ям и карстовых воронок в бытовых и промышленных целях в местах, где возможно подключение инженерных коммуникаций, все виды ремонтных работ, утилизацию, сжигание и захоронение отходов, а также создание пунктов сбора опасных отходов, в том числе пластиковых пакетов.

Для снижения загрязнения воздуха и окружающей среды в желтую зону будут включены более 147 тысяч домохозяйств, где будут установлены двухконтурные печи, соответствующие нормативным требованиям. Кроме того, 95 тысяч домохозяйств будут охвачены проектами по утеплению.

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