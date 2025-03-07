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Генсек ОДКБ предупредил о рисках в случае ввода европейских войск в Украину
Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (CA) -  Отправка западных военных на территорию Украины может создать опасную ситуацию в регионе. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов на Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, к примеру, выполнять полицейские или наблюдательные функции», — сказал он.

При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках, предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами, подчеркнул Тасмагамбетов. При этом он не уточнил, какой именно стране будет оказана эта помощь.

Позднее пресс-секретарь организации Наталья Харитонова пояснила, что ОДКБ «готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит».

25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска в Украину. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения. С аналогичным заявлением позднее выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил агентству ТАСС, что Москва отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на территории Украины. По его словам, это шаг в сторону эскалации.

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