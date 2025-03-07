В аэропорту Алматы мужчина напал на сотрудницу досмотра с ножом

- Казахстан, происшествия
- 15:51, 07 марта 2025
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- Обновлено: 16:05, 07 марта 2025
CentralAsia (KZ) - В международном аэропорту Алматы пассажир с ножом напал на сотрудницу службы досмотра, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов в зону предполетного досмотра подошёл деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом», - говорится в пресс-релизе.
Семь минут спустя напавшего обезоружили сотрудники линейного отдела полиции на территории аэропорта и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта, добавили на предприятии.
Перед задержанием еще один пассажир предложил напавшему себя вместо заложницы, и, когда напавший отвлекся, отобрал у него нож. После этого нарушителя схватили полицейские.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде», - сообщила пресс-служба главы государства.