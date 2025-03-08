Дональд Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом.

«Учитывая, что Россия в настоящее время буквально «разносит» Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение»»,— написал он в соцсети Truth Social.

Трамп призвал Москву и Киев садиться за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Сразу после заявлений Трампа индекс Мосбиржи упал почти на 1,5%.

По данным источника Axios в Белом доме, в последние дни «ярость Трампа усиливается» из-за поведения России и ударов по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.

В феврале Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, допуская их снятие в будущем. Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страна готова ужесточить санкции против РФ, если это поможет урегулировать украинский кризис. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 7 марта, заявил, что провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений.