Telegram ввел платные входящие сообщения для владельцев премиум-аккаунтов

CentralAsia (CA) - Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое позволяет владельцам премиум-аккаунтов установить плату за входящие сообщения для тех, кого нет в их списке контактов.

«Если вам часто пишут в Telegram, вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов», — говорится в пресс-релизе об обновлении. Сообщения в таком случае нужно будет оплачивать внутренней валютой мессенджера — «звездами», которые нужно купить.

Настроить платные входящие сообщения можно также в группах, в том числе для комментариев в каналах. «Для владельцев групп это еще один способ монетизировать свои сообщества и зарабатывать звезды — поддерживая при этом более содержательное общение между участниками», — заявляют в Telegram. Настройки позволяют делать исключения из этих правил.

Звездами, полученными за входящие сообщения, можно будет оплатить премиум-подписку. Также их можно будет вывести с помощью платформы Fragment, получив взамен вознаграждение. Его, в свою очередь, можно использовать для покупки рекламы в Telegram, коллекционных подарков в блокчейне TON и других целей.

Кроме этого, теперь в чате с пользователем не из списка контактов при начале переписки будет отображаться информация с базовыми сведениями о собеседнике:

его страна, определенная по номеру телефона;

общие группы, если они есть;

дата регистрации в мессенджере;

приблизительное время, когда в последний раз обновлялись имя пользователя или фотография профиля.

Этот блок, как поясняется в пресс-релизе, «поможет распознать мошенника или самозванца — или наоборот убедиться в надежности собеседника — еще до того, как вы ему ответите».