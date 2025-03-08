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В китайском Тяньцзине осенью пройдет саммит ШОС

CentralAsia (CA) -  Очередной саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь осенью. Об этом сообщил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции в рамках «двух сессий».

По его словам, в ходе саммита лидеры стран-участниц будут подытоживать имеющийся опыт, вырабатывать план на перспективу, цементировать общий подход сотрудничества, что непременно позволит взять новый старт в шосовском процессе.

«В этом году Китай председательствует в ШОС. ШОС родилась в Китае и названа в честь китайского города Шанхай, и потому она имеет особое символическое значение для нас. Мы очень рады возвращению ШОС домой на родную землю.

В рамках китайского председательства под лозунгом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии» проводится более 100 мероприятий в области политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей. Пусть действие Китая придаст блеск «Шанхайскому духу», пусть китайский драйвер послужит мощным дополнительным толчком к развитию ШОС», - сказал министр.

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