Глава китайского МИД: Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая

Ван И

CentralAsia (CA) - Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая, это неоспоримый исторический факт. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И комментируя сообщения об оспаривании резолюции 2758 ГА.

По словам министра, данная риторика нелепа и крайне опасна, бросает вызов авторитету ООН и послевоенному мироустройству. «Тем, кто раздувает такую шумиху, советую внимательно пройтись по общеизвестной истине».

«В этом году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. Победив японских агрессоров, китайский народ вернул Тайвань в лоно Китая... Данная резолюция [2758 ГА] раз навсегда закрыла вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН, пресекла любые спекуляции вокруг т.н. «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня». «Провинция Тайвань Китая» является единственным названием Тайваня в ООН. Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Раздувать так пресловутую риторику «независимость Тайваня», это не что иное, как расколоть Китай. Поддержка и потворство сил «независимости Тайваня» будет воспринято как вмешательство во внутренние дела Китая в ущерб стабильности в тайваньском проливе», - сказал китайский министр.

По словам Ван И, уважение суверенитета и территориальной целостности диктует поддержку полного воссоединения Китая, приверженность принципу «одного Китая» подразумевает под собой противодействие «независимости Тайваня» во всех ее проявлениях.

«Те, кто стремятся к «независимости Тайваня», в конечном итоге обжигаются. Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал», - сказал он.