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Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан готов поставлять газ в Европу
Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Туркменистан готов поставлять европейским странам природный газ, заявил бывший президент республики и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews. Расшифровку беседы опубликовало государственное информагентство «Золотой век».

Бердымухамедов назвал европейский рынок энергоресурсов одним из крупнейших в мире. По его мнению, сотрудничество Ашхабада с Европой выгодно для каждой стороны.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — заявил политик.

В Ашхабаде и Брюсселе регулярно проходят межпарламентские встречи, отметил Бердымухамедов. Председатель Народного совета также заявил о намерении расширять работу с партнерами по линии диалога по правам человека «Туркменистан — Европейский союз».

В марте 2024 года Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен поставлять свой газ в Турцию и Европу. По его словам, топливо может поступать в Турцию и Европу двумя путями — либо через Каспийское море и Азербайджан, либо через трубопроводную инфраструктуру Ирана при условии заключения соглашения с Тегераном.

Политик отметил, что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб. м газа.

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