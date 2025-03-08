Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

CentralAsia (CA) - Суд восточного округа Миссури счел правительство Китая виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса в начале пандемии. Суд постановил взыскать с КНР более $24 млрд, сообщает The New York Times.

Иск был подан в суд генпрокурором Миссури в апреле 2020 года. Власти штата утверждают, что Китай скрывал данные о существовании и распространении COVID-19, а затем прекратил поставки поставок средств индивидуальной защиты остальному миру. Судья Стивен Н. Лимбо-младший в своем постановлении написал, что Китай «вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». Он убежден, что это препятствовало своевременному реагированию на пандемию в Штатах и сделало невозможным закупку достаточного количества оборудования для медицинских работников.

Чиновники Миссури пообещали обеспечить взыскание штрафа путем ареста китайских активов. Китайская сторона заявила, что не согласна с решением судьи.

Власти КНР в декабре 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в Ухане. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса. По последним данным, из-за коронавируса умерли более 7 млн человек. В январе 2025-го ЦРУ опубликовало доклад о лабораторном происхождении вируса.