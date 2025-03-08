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На востоке Казахстана произошло землетрясение
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Сетью сейсмических станций МЧС в 8:29 утра по времени Астаны в субботу зарегистрировано землетрясение на востоке Казахстана.

Очаг землетрясения располагался в 48 км от города Зайсан в горной местности, уточнили в МЧС.

В районе Зайсана ощущались толчки силой 2 балла. При этом сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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