На востоке Казахстана произошло землетрясение
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CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций МЧС в 8:29 утра по времени Астаны в субботу зарегистрировано землетрясение на востоке Казахстана.
Очаг землетрясения располагался в 48 км от города Зайсан в горной местности, уточнили в МЧС.
В районе Зайсана ощущались толчки силой 2 балла. При этом сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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