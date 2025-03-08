Второй человек за неделю умер в результате вспышки кори в США

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CentralAsia (CA) - Вспышка кори на юго-западе США унесла жизнь двух человек за неделю. Эти смертельные случаи от инфекции произошли впервые за 10 лет, сообщает BBC.

Представители органов здравоохранения штата Нью-Мексико сообщили, что из-за кори умер непривитый взрослый человек. Это произошло примерно через неделю после того, как корь унесла жизнь непривитого ребёнка в соседнем Техасе. Это первые случаи смерти от этой болезни в США с 2015 года.

Корь, которая была объявлена «ликвидированной» в США в 2000 году, сейчас быстро распространяется в Техасе. По данным на 7 марта, в штате было выявлено 198 случаев, что почти на 30 больше, чем в последнем отчёте штата за 4 марта. За тот же период количество случаев в штате Нью-Мексико утроилось до 30. При этом, в департаменте здравоохранения Нью-Мексико сообщили, что каждый пятый случай кори требует госпитализации.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что отслеживает текущую вспышку заболевания, которая, как полагают, началась в сельской общине меннонитов в Техасе с низким уровнем вакцинации.

По данным CDC, в то время как вспышка в основном зафиксирована в Техасе и Нью-Мексико, корь недавно была обнаружена также на Аляске, в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Кентукки, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании, Род-Айленде и Вашингтоне.