Россия и Украина обменялись ударами

CentralAsia (CA) - В ночь на 8 марта силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 26 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщи л, что регион атаковали два беспилотника. По его словам, один из них сбит на подлете, второй — над территорией нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» («КИНЕФ»).

При падении обломков повреждена «внешняя конструкция одного из резервуаров». «Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», — добавил губернатор.

КИНЕФ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, он принадлежит «Сургутнефтегазу». На сайте предприятия указано, что оно является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

По данным ВСУ, в ночь с пятницы на субботу Россия атаковала Донецкую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Одесскую области Украины. Военные использовали 145 ударных беспилотников-«шахедов» и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 и одну крылатую ракету «Искандер-К».

Сбить удалось одну ракету («Искандер-К») и 79 дронов, 54 беспилотника не достигли цели, сказано в утренней сводке ВСУ. Сильнее всего в результате атаки пострадали Донецкая и Харьковская области — там есть погибшие и пострадавшие.

Государственная служба Украины по ЧС сообщила, что Россия атаковала город Доброполье вечером в пятницу, 7 марта. Под ударом оказался район с плотной жилой застройкой. В результате атаки погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.

«Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании», — сказано в сообщении службы.

Кроме того, в прокуратуре уточняют, что по предварительным данным российская армия нанесла по городу удары ракетами «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2».

В городе Богодухов в Харьковской области в ночь на 8 марта российские военные нанесли удары беспилотниками по мясокомбинату. Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские военные использовали 4 беспилотника типа «шахед». Утром стало известно, что в результате атаки погибли три человека.

В эту же ночь от ударов российской армии пострадала Одесская область. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, удар был нанесен беспилотниками.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированной атаки дронов в Одессе начались пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание.