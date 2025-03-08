Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали, - СМИ

Евгений Петросян

CentralAsia (CA) - Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали утром 8 марта в Москве, сообщили источник ТАСС, близкий к окружению артиста, а также собеседник РЕН ТВ.

По информации последнего, у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, утверждает собеседник РЕН ТВ.

35-летняя супруга Евгения Петросяна выложила в соцсети ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. Судя по указанному времени, звонки начали поступать примерно в 12:00 и совершались с интервалом в несколько минут.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» — подписала видео Брухунова. «Имейте совесть», — добавила женщина.

Петросяну 79 лет. Наиболее известные передачи юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха». В последние годы телеграм-каналы неоднократно писали об ухудшении его здоровья, в частности о госпитализации из-за обострения хронической гипертонии в мае 2023 года. Тогда Петросян заявил, что проходит плановую проверку, и призвал «не нагнетать панику».