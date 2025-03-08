Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому был объявлен импичмент покинул следственный изолятор

- Азия и мир, политика
- 18:34, 08 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор в Ыйване к югу от Сеула, сообщает агентство Yonhap.
У ворот центра заключения его встретили сторонники.
«Я ценю мужество и решимость суда в исправлении беззакония», — заявил Юн. Также он поблагодарил своих избирателей.
Под стражей Юн Сок Ёль провел 52 дня.
7 марта суд удовлетворил ходатайство политика и отменил его арест. Однако рассмотрение дела о мятеже продолжается.
В начале декабря 2024 года Юн попытался объявить в Южной Корее военное положение. Позднее ему объявили импичмент и обвинили в мятеже. В конце января политика арестовали. Свое решение объявить военное положение Юн объяснил стремлением защитить Южную Корею «от угрозы северокорейских коммунистических сил».