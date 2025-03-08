Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому был объявлен импичмент покинул следственный изолятор

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор в Ыйване к югу от Сеула, сообщает агентство Yonhap.

У ворот центра заключения его встретили сторонники.

«Я ценю мужество и решимость суда в исправлении беззакония», — заявил Юн. Также он поблагодарил своих избирателей.

Под стражей Юн Сок Ёль провел 52 дня.

7 марта суд удовлетворил ходатайство политика и отменил его арест. Однако рассмотрение дела о мятеже продолжается.

В начале декабря 2024 года Юн попытался объявить в Южной Корее военное положение. Позднее ему объявили импичмент и обвинили в мятеже. В конце января политика арестовали. Свое решение объявить военное положение Юн объяснил стремлением защитить Южную Корею «от угрозы северокорейских коммунистических сил».