Российские войска начали масштабные наступления в Курской области, - командир «Ахмата»

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CentralAsia (CA) - Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. По его сообщению, служащие группировки войск «Север» «оживили каждое направление» фронта.

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам… На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление»,— сказал Алаудинов на видео в своем Telegram-канале.

По его словам, российские силы продвигаются «очень хорошо», вынуждая ВСУ оставлять позиции. «Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю»,— заключил генерал-майор.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны РФ сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. 8 марта Минобороны сообщило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.