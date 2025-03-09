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За два дня столкновений в Сирии убили более тысячи человек, - SOHR
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате столкновений сил безопасности новых властей и сторонников свергнутого президента Башара Асада превысило 1 тыс. человек, передает Associated Press. Столкновения начались 7 марта в городах Тартус и Латакит.

Как сообщает Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), 745 убитых были мирными жителями. Большинство из них расстреляли с близкого расстояния. Еще 125 погибших – представители правительственных сил безопасности. Также убиты 148 боевиков из вооруженных групп, связанных с Башаром Асадом.

SOHR уточняет, что это «одна из крупнейших расправ за время сирийского конфликта». Ранее сообщалось о 600 погибших. Официальные данные не публиковались.

В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». Башар Асад подал в отставку и с семьей бежал в Россию. 6 марта агентство SANA сообщило, что «остатки отрядов ополчения Асада» атаковали военные объекты в провинции Латакия. В Тартусе начались протесты. Новые власти Сирии призвали объявили комендантский час и призвали повстанцев «сложить оружие и сдаться, пока не поздно».

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