Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на выплату $25 тысяч, - CBS

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на единоразовую выплату в размере $25 тыс., пишет CBS со ссылкой на осведомленный источник.

По информации CBS, инициатива стала частью кампании по массовому сокращению штата госслужащих, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. По словам собеседника телеканала, предложение будет действовать до пятницы, 14 марта. Отмечается, что в Минздраве США работают свыше 80 тыс. человек.

После инаугурации Трамп объявил, что намерен провести масштабные реформы в правительстве США. В феврале NBC сообщал, что американская администрация намерена уволить сотни высокопоставленных сотрудников Министерства внутренней безопасности. Также Дональд Трамп планирует подписать указ о ликвидации Министерства образования.