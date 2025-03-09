Минобороны РФ: Россию за ночь атаковали 88 беспилотников, дрон впервые атаковал Чувашию

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CentralAsia (CA) - Как минимум восемь российских регионов подверглись атакам беспилотников ВСУ в ночь на 9 марта.

Согласно заявлению Минобороны РФ, в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских дронов.

В том числе 52 беспилотника сбили над Белгородской областью, 13 дрона — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской, по одному — над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

Ночью местные жители сообщали о взрывах в районе НПЗ в Рязани, над Липецком и Воронежем. По заявлению региональных властей, существенных повреждений или пострадавших в результате атак не выявлено.

Вечером и ночью из-за угрозы атаки дронов Росавиация вводила временные ограничения на работу в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Волгограда.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что утром 9 марта нефтебаза в Чебоксарах подверглась атаке дрона ВСУ.

«Сегодня утром на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Николаева, пострадавших в результате атаки нет, и «ситуация под контролем». Нефтебаза находится на реконструкции, добавил он.

Как отмечает российские СМИ, это первый случай атаки дрона на предприятие в Чувашии за три года военных действий. Атакованная нефтебаза находится примерно в 970 километрах от границы с Украиной.