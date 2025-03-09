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В ВСУ заявили об отражении атаки 119 российских дронов
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину 119 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 73 из них были сбиты, 37 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожская области, сказано в сводке.

В Запорожской области вечером в субботу был атакован объект критической инфраструктуры, что привело к ограничению потребления газа, сообщили ранее региональные власти.

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