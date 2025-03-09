Россия, Китай и Иран проведут совместные учения в Индийском океане

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CentralAsia (CA) - Военно-морские силы Китая, России и Ирана проведут в первой половине марта совместные учения в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар. Об этом сообщает министерство обороны Китая.

По данным ведомства, военно-морские учения под названием «Бонд безопасности-2025» нацелены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между вооруженными силами трех стран».

Иранское новостное агентство Mehr подтверждает информацию о планирующихся учениях в северной части Индийского океана. По данным издания, они стартуют 11 марта. Ожидается, что в них примут участие боевые и вспомогательные корабли Корпуса стражей Исламской революции Ирана, а также ВМС России и Китая.

Mehr отмечает, что это уже не первые подобные учения Ирана, РФ и КНР. Аналогичные учения проходили в 2019, 2022, 2023 и 2024 годах.

Минобороны РФ пока официально не сообщало о проведении учений в Индийском океане.