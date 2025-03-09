Верховный лидер Ирана отказался от переговоров с Трампом по новой ядерной сделке

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с «запугивающими» державами, передает IRNA.

По словам аятоллы, такие призывы к переговорам направлены не на решение проблем, а на попытку навязать собственные требования. «Их истинная цель — не переговоры, а доминирование и навязывание. Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал Хаменеи.

В своем заявлении Хаменеи не уточнил, кого он имеет в виду под «запугивающими» державами. Однако его слова прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп направил письмо властям Ирана с предложением о переговорах по новой ядерной сделке.

В 2015 году Иран и группа международных посредников достигли соглашения, в рамках которого Тегеран отказался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В 2018 году во время своего первого президентского срока Трамп объявил о выходе США из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения (независимых подтверждений этого не было), и анонсировал новые санкции. В 2019 году Тегеран заявил, что со своей стороны приостанавливает исполнение обязательств.