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Нападение на сотрудницу в аэропорту Алматы: Полиция возбудила три уголовных дела
Предыстория: В аэропорту Алматы мужчина напал на сотрудницу досмотра с ножом

CentralAsia (KZ) -  Полиция возбудила три уголовных дела после инцидента в аэропорту Алматы 7 марта, когда мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу терминала и угрожал пассажирам, заявив о« бомбе » в рюкзаке, сообщает Polisia.kz.

Уголовные дела возбудили по статьям:

  • Захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
  • Хулиганство с применением оружия (ст. 293 ч. 3 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
  • Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) – штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до пяти лет.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца.

По поручению министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется:

  • выявлению уязвимых мест,
  • совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз,
  • усилению контроля за проносом запрещенных предметов,
  • совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации,
  • повышению квалификации сотрудников охраны,
  • взаимодействию с правоохранительными органами.

В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В 11:45 7 марта в терминале внутренних рейсов мужчина, выдававший себя за пассажира, отказался предъявить документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ножом. По данным правоохранителей, через семь минут его обезвредили сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. Позже в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина обезоружил нападавшего. Президент поручил представить его к государственной награде.

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