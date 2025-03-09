Нападение на сотрудницу в аэропорту Алматы: Полиция возбудила три уголовных дела

CentralAsia (KZ) - Полиция возбудила три уголовных дела после инцидента в аэропорту Алматы 7 марта, когда мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу терминала и угрожал пассажирам, заявив о« бомбе » в рюкзаке, сообщает Polisia.kz.
Уголовные дела возбудили по статьям:
- Захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
- Хулиганство с применением оружия (ст. 293 ч. 3 УК РК) – предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
- Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) – штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до пяти лет.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца.
По поручению министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется:
- выявлению уязвимых мест,
- совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз,
- усилению контроля за проносом запрещенных предметов,
- совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации,
- повышению квалификации сотрудников охраны,
- взаимодействию с правоохранительными органами.
В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В 11:45 7 марта в терминале внутренних рейсов мужчина, выдававший себя за пассажира, отказался предъявить документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ножом. По данным правоохранителей, через семь минут его обезвредили сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. Позже в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина обезоружил нападавшего. Президент поручил представить его к государственной награде.