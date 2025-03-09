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Китай вводит дополнительные пошлины на товары из Канады

CentralAsia (CA) -  Министерство торговли Китая объявило о введении пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Канады на $2,6 млрд. Они вступят в силу 20 марта, передает Reuters.

«Меры Канады серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, представляют собой типичный акт протекционизма и являются дискриминационными. Они наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая»,— говорится в заявлении Минторга Китая.

Рапсовое масло, жмых и горох, импортируемые из Канады, будут облагаться пошлиной в размере 100%. Размер сборов на свинину, рыбу и морепродукты составит 25%.

В октябре 2024 года Канада ввела дополнительные пошлины на отдельные китайские товары. Все электромобили из Китая стали облагаться пошлиной в размере 100%, для изделий из стали и алюминия она составила 25%.

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