Во Франции предложили исключить «супружеский долг» из законодательства

CentralAsia (CA) - Партия «Непокоренная Франция» (LFI) 7 марта внесла в парламент страны законопроект, направленный на «прекращение супружеского долга во французском праве», передает BFMTV.

Депутат от LFI Сара Легрен, автор инициативы, отметила, что в Гражданском кодексе страны нет прямой формулировки о супружеском долге, то есть обязанности вступать в сексуальные отношения, но в этом своде законов говорится, что «супруги обязуются к совместной жизни», что может быть интерпретировано как требование занимать «совместное ложе».

Законопроект был разработан после того, как в январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о разводе супругов из Франции. Брак был расторгнут на том основании, что жена несколько лет отказывалась вступать с мужем в интимные отношения, ее посчитали виновной в распаде семьи.

ЕСПЧ встал на сторону француженки и подчеркнул в своем решении, что «старая, но устойчивая судебная практика» в отношении супружеского долга «до сих пор регулярно применяется судами первой инстанции и апелляционными судами».

«Суд не может согласиться с тем, что согласие на брак подразумевает согласие на будущие интимные отношения, как это предполагает правительство. Такое обоснование лишило бы супружеское насилие его порицаемого характера», — сказано в решении ЕСПЧ.

Легрен подчеркнула, что цель внесенного законопроекта — исключить в будущем «это абсурдное толкование Гражданского кодекса» в бракоразводных процессах. «Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с супружеским насилием», — указала депутат.