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Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит Starlink

CentralAsia (CA) -  Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», - написал он в Х.

Также Маск призвал к немедленному миру в Украине.

«Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», - добавил он.

Из слов Маска следует, что на работу Starlink остановка военной помощи от США не повлияла.

Также миллиардер призвал к санкциям против украинских олигархов.

«Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке», - написал соратник Трампа.

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