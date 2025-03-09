Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит Starlink

- Азия и мир, политика
- 16:36, 09 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink. Об этом он заявил в соцсети Х.
«Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», - написал он в Х.
Также Маск призвал к немедленному миру в Украине.
«Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», - добавил он.
Из слов Маска следует, что на работу Starlink остановка военной помощи от США не повлияла.
Также миллиардер призвал к санкциям против украинских олигархов.
«Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке», - написал соратник Трампа.