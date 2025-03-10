Столкновения в Сирии: Президент обещает наказать виновных

CentralAsia (CA) - Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании, сообщила, что в результате столкновений сил безопасности новых властей и сторонников свергнутого президента Башара Асада погибли 830 мирных жителей.

По данным SOHR, общее число погибших, как гражданских, так и военнослужащих, достигло 1311 человек. Также среди погибших 231 представитель правительственных сил безопасности и 250 алавитов.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) считает, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента являются «ожидаемой проблемой». Соответствующее заявление он сделал 9 марта в мечети Аль-Акрам в столичном районе Маззе, передает Аljazeera.

Он также заявил, что страна «успешно преодолела» политический кризис, угроз стране нет. Ахмед аш-Шараа призвал сирийцев сохранять национальное единство.

аль-Шараа также объявил о создании «независимого комитета», который займется «расследованием нарушений против гражданского населения и найдет тех, кто несет за них ответственность».

Во время выступления на государственном телевидении Сирии аль-Шараа пообещал наказать виновных в нанесении вреда гражданскому населению, а также найти и обезвредить силы, сохраняющие лояльность Асаду.

«Сегодня, когда мы переживаем этот критический момент, перед нами встала новая опасность — попытки оставшихся от бывшего режима людей и их иностранных сторонников разжечь новую рознь и затянуть нашу страну в гражданскую войну, — сказал аль-Шараа. — Их цель — разделить нас и уничтожить наше единство и стабильность».

«Мы подтверждаем, что привлечем к отственности, жестко и без всякого снисхождения, всех, кто причастен к кровопролитию среди гражданского населения или причинения вреда нашему народу, — также сказал сирийский лидер. — Людей, которые превысили полномочия государства или воспользовались властью ради личных целей».

Бои в Сирии начались 7 марта в западной провинции Латакия, оплоте алавитского меньшинства, из которого происходит семья Башара Асада. Госагентство SANA сообщало, что противники новых властей напали на военные объекты. В частности, столкновения произошли в городе Джабла. В Тартусе, расположенном в 60 км от него, вспыхнули антиправительственные протесты, для их подавления открыли стрельбу. В городе ввели комендантский час.

9 марта столкновения произошли на газовой электростанции в портовом городе Банияс в провинции Тартус.

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