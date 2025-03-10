Геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась из-за трёх дыр на Солнце

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CentralAsia (CA) - По данным учёных, наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как уже было несколько раз за последние два месяца, причиной является корональная дыра на Солнце. На звезде сейчас насчитывается три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю.

«В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трёх дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным», – пишут учёные.

Утром 9 марта уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь. Последняя из бурь всё ещё продолжается. В обоих случаях речь идет про колебания в диапазоне G1-G2, то есть от слабого до среднего.

Стабилизация обстановки ожидается сегодня к середине дня.