Забастовка парализовала аэропорты Германии, тысячи рейсов отменены

CentralAsia (CA) - В крупнейших аэропортах Германии 10 марта началась 24-часовая предупредительная забастовка. Выйти на протест операторов аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности призвал немецкий профсоюз Ver.di, сообщает Deutsche Welle.

Забастовка затронет аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле. В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке призваны только сотрудники авиационной безопасности, занятые в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, забастовка приведёт к отмене более 3400 рейсов, пострадают около 510 000 пассажиров. Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить сотрудникам дополнительные выходные дни. В заявлении Ver.di говорится, что забастовка необходима для улучшения условий труда примерно 25 000 сотрудников.

9 марта в аэропорту Гамбурга прошла неанонсированная забастовка наземного персонала. Как заявил представитель аэропорта, из 144 прилётов и 139 вылетов по расписанию выполнили лишь 10 утренних рейсов, остальные отменили. Стачка затронула около 40 000 пассажиров.