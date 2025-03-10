Банкир и технократ. Что известно о будущем премьере Канады Марке Карни, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Известный центральный банкир и инвестор был выбран в решающей гонке за лидерство на фоне угроз со стороны президента Трампа. Ожидается, что он быстро назначит федеральные выборы, пишет The New York Times.

На фоне кризиса поколений в отношениях Канады с Соединенными Штатами Либеральная партия Канады в воскресенье выбрала неизбранного технократа с большим опытом работы на финансовых рынках, чтобы заменить Джастина Трюдо на посту лидера партии и премьер-министра страны, а также бросить вызов президенту Трампу.

59-летний Марк Карни, который руководил Банком Канады во время мирового финансового кризиса 2008 года и Банком Англии во время Brexit, но который никогда не избирался на государственную должность, в воскресенье одержал победу на выборах лидера, уступив своей подруге и бывшему министру финансов Христе Фриланд.

Он получил ошеломляющие 85,9% голосов членов Либеральной партии. По словам лидеров партии, проголосовало более 150 000 человек.

«Америка — это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде, форме или виде», — сказал Карни в своей речи в воскресенье вечером перед наэлектризованной толпой верных своей партии, напрямую обращаясь к постоянной угрозе Трампа сделать Канаду 51-м штатом. «Мы не просили об этой драке, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки».

«Поэтому американцы не должны заблуждаться», — добавил Карни. «В торговле, как и в хоккее, Канада победит».

Ожидается, что он будет приведен к присяге в качестве премьер-министра быстро, в начале этой недели, официально завершив эпоху Трюдо. Его первой и самой неотложной задачей станет управление угрозой, исходящей от Трампа для экономики и суверенитета Канады.

Но поскольку Карни не занимает места в парламенте, ожидается, что он назначит федеральные выборы вскоре после приведения к присяге в качестве премьер-министра. На этих выборах он встретится с Пьером Пуальевром, лидером Консервативной партии.

Парламентский холм в Оттаве, где заканчивается срок полномочий премьер-министра Джастина Трюдо.

«Это решающий момент для меня — взять на себя управление Канадой, членом НАТО и Группы семи промышленно развитых стран, а также второй по величине страной мира по площади территории», - сказал Карни.

Трамп вмешался в политику Канады, периодически пытаясь ввести пошлины на канадские товары, которые грозят парализовать экономику, а также делая угрожающие комментарии об аннексии.

Трюдо обобщил настроения внутри своей партии и большей части канадского общества, выступая на съезде Либеральной партии перед восторженной толпой в Оттаве как раз перед объявлением своего преемника.

«Это момент, определяющий судьбу страны. Демократия — это не данность. Свобода — это не данность», — сказал Трюдо. «Даже Канада — это не данность».

Карни заявил, что поддерживает ответные пошлины, принятые Канадой. «Мое правительство сохранит наши пошлины до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение», — сказал он.

Канадские избиратели предположили исследователям общественного мнения, что ключевым вопросом, определяющим выбор Карни и будущие решения на федеральных выборах, был вопрос о том, кто может лучше всего противостоять Трампу.

Федеральные выборы должны состояться до октября в соответствии с правилами Канады. Консервативная партия во главе с Пуальевром долгое время сохраняла преимущество в 20 с лишним пунктов над либералами в опросах, но разрыв стал сокращаться с тех пор, как Трюдо объявил о своей отставке, а Трамп начал предпринимать шаги против Канады.

Последний опрос показывает, что большинство респондентов выбрали бы Карни вместо Пуальевра, если бы он повел Либеральную партию на выборы. Опрос также показывает, что канадцы предпочли бы, чтобы Карни вел переговоры с Трампом, а не с Пуальевром. Пуальевр потерпел серьезное поражение в опросах, поскольку некоторые избиратели считают его слишком близким идеологически к Трампу.

Плакаты на митинге либералов в Оттаве в воскресенье.

А в воскресенье вечером Карни быстро перешел к федеральной предвыборной риторике, чтобы напасть на Пуальевра, назвав его человеком, лишенным реального опыта и слишком восхищающимся Трампом, чтобы бросить ему вызов.

«Дональд Трамп думает, что может ослабить нас своим планом разделять и властвовать. План Пьера Пуальевра оставит нас разделенными и готовыми к завоеванию», — сказал он. «Потому что человек, который поклоняется у алтаря Дональда Трампа, встанет перед ним на колени, а не будет противостоять ему».

Опыт Карни в управлении крупными кризисами в качестве технократа также может дать ему преимущество перед Пуальевром в восприятии людей. Пуальевр, 45 лет, всю жизнь был политиком, не имея большого опыта за пределами парламентских дрязг Канады.

Либеральная партия сплотилась вокруг кампании Карни против Фриланд, бывшей старшей помощницы Трюдо, чья отставка в декабре спровоцировала решение самого Трюдо уйти в отставку.

И стало ясно, что Консервативная партия также видит в Карни большую угрозу: она размещает против него негативную рекламу, уделяя особое внимание его личному богатству и инвестиционным решениям.

Ключевым вопросом будет то, сможет ли Карни в достаточной степени отделить себя от Трюдо, с которым он был советником и с которым был дружен. Канадцы хотят перемен после десятилетия Трюдо, и Консервативная партия подчеркивает личные и идеологические связи между этими двумя людьми.

Помимо Трампа, Канада сталкивается с множеством проблем, в которых многие избиратели винят Трюдо. Самая главная из них — кризис доступности жилья, при этом стоимость жизни и жилья оказывается непосильной для многих канадцев.

Премьер-министр Джастин Трюдо вытер слезы, выступая на собрании либералов

Но более широкие, более экзистенциальные проблемы, связанные с тем, как управляется Канада, также насущны. Одна из них — как использовать огромные природные ресурсы Канады, включая нефть, газ и уголь, а также жизненно важный ингредиент удобрений — поташ, редкие минералы и уран, необходимые для ядерной энергетики.

Карни, за годы своей карьеры в сфере денежно-кредитной политики, проявил себя как всемирный проповедник зеленых инвестиций, и ему предстоит решить, как использовать колоссальные природные богатства Канады.

Иммиграция стала еще одной ключевой проблемой для канадцев. Страна исторически была открыта как для экономических мигрантов, так и для беженцев, но после пандемии Трюдо наблюдал за быстрым ростом временной миграции в Канаду, чтобы помочь восполнить нехватку рабочей силы.

Это вызвало негативную реакцию: мигрантов обвинили в том, что они еще больше нагружают неэффективный рынок жилья и систему здравоохранения.

В своей благодарственной речи Карни также стремился продемонстрировать свои либеральные качества и убедить людей в том, что, несмотря на то, что он заработал состояние в сфере финансов, он по-прежнему является прогрессивным человеком, разделяющим принципы партии.

«Я знаю, что у рынков нет ценностей, у людей они есть», — сказал он. «Когда рынки управляются хорошо, они обеспечивают отличные рабочие места и сильный рост лучше, чем что-либо другое. Но рынки также безразличны к человеческим страданиям и слепы к нашим самым большим потребностям», — добавил он.