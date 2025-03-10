ЦИК Румынии не допустила оппозиционера Джорджеску к участию в выборах, в Бухаресте вспыхнули протесты

Кэлин Джорджеску.

CentralAsia (CA) - Центральное избирательное бюро (BEC) Румынии отклонило заявку на участие в новых президентских выборах правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют «пророссийским», передает Adevarul.

За отказ в регистрации Джорджеску проголосовали 10 из 14 участников заседания. Основанием для этого стало отсутствие подписи на приложении. Политик не сможет обновить данные, но может оспорить решение BEC в течение двух дней.

BEC на заседании рассмотрело четыре заявки и зарегистрировала только независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана. Он участвовал и в предыдущих выборах в ноябре 2024-го, результаты которых были аннулированы из-за обвинений в адрес предвыборной кампании Джорджеску. Он победил в первом туре с результатом 22,94% голосов.

После решения BEC сторонники Джорджеску, которые находились перед штаб-квартирой ЦИК, начали беспорядки, и потребовалось вмешательство полиции.

«Чтобы успокоить обстановку, жандармы применили ручной распылитель с раздражающим веществом — слезоточивым газом. Мы призываем участников избегать любых нарушений закона, сохранять спокойствие, проводить мирные и цивилизованные демонстрации и продолжать диалог со специализированными командами жандармерии», — приводит Adevarul заявление BEC.

«Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!» — написал Джорджеску в соцсети X по-английски в ответ на решение BEC.