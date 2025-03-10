Узбекистан и Туркменистан ввели режим свободной торговли друг с другом

CentralAsia (UZ) - Между Узбекистаном и Туркменистаном вступил в силу режим свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана.

В рамках нового режима с 25 февраля отменяются таможенные пошлины на большинство товаров, производимых на территории двух стран, устраняются ограничения во взаимной торговле и упрощаются торговые процедуры. В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые Туркменистаном цемент (таможенная пошлина составляла 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия (2 доллар за кг), хлопковое масло (1 доллар за кг).

В МИПТ отметили, что применение режима беспошлинной торговли будет способствовать увеличению товарооборота и развитию инвестиционного сотрудничества между странами.

По итогам 2024 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось о намерении двух стран создать в Шаватском районе Хорезмской области Узбекистана зону свободной торговли (ЗСТ). Соглашение между правительствами о создании ЗСТ было подписано 5 октября 2021 года. В июле 2022-го президенты Узбекистана и Туркменистана подтвердили это намерение и решили открыть торговые дома двух республик в Ташкенте и Ашхабаде. В октябре того же года Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов приняли участие в церемонии запуска строительства зоны приграничной торговли «Хорезм – Дашогуз».

Зона создается сроком на 30 лет с возможностью продления. В ней будет разрешена продажа продукции, произведенной исключительно в этих двух странах, в режиме «свободной таможенной зоны». Доступ будет осуществляться через отдельные КПП, а граждане Туркменистана и иностранцы, посещающие Узбекистан, смогут находиться в зоне без визы до 15 дней.