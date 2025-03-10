КНДР запустила несколько баллистических ракет

CentralAsia (CA) - Северная Корея провела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Younhap.

Пуск был выполнен из северокорейской провинции Хванхэ примерно в 13:50 по местному времени. Военные Южной Кореи сообщили, что усилили наблюдение и поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

10 марта начались ежегодные совместные военные учения южнокорейской и американской сторон «Щит свободы», они продлятся 11 дней. В воскресенье, 9 марта, Северная Корея выступила с осуждающим заявлением по поводу готовящихся маневров, назвав их «опасным провокационным актом», который обостряет ситуацию на Корейском полуострове.

Представитель Вооруженных сил США в Южной Корее Райан Дональд назвал целью учений укрепление «готовности и возможностей для защиты Республики Корея от любой угрозы».

26 февраля КНДР сообщила о проведении испытательного пуска стратегических крылатых ракет. Глава страны Ким Чен Ын сообщал, что они пролетели 1587 км и «точно попали в цель». Задачей пуска он назвал предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрацию «готовности различных ядерных средств к применению».