Верховный комиссар ООН призвал немедленно прекратить убийства мирных жителей в Сирии. Россия и США запросили экстренное совещание Совета безопасности

CentralAsia (CA) - Убийства мирных жителей в прибрежных районах на северо-западе Сирии должны немедленно прекратиться, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, из Сирии стала поступать информация об убийствах «целых семей, включая женщин, детей и небоеспособных бойцов». Кроме того, поступают сообщения о внесудебных казнях на религиозной почве, совершаемых «неустановленными лицами, сотрудниками сил безопасности временных властей, а также элементами, связанными с бывшим правительством», добавил Тюрк.

Верховный комиссар призвал новые власти подкрепить «оперативными действиями по защите сирийцев» свои заявления о намерении соблюдать закон. Также необходимо провести расследования убийств и других нарушений, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил Тюрк.

Вместе с этим Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации Совбеза ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ожидается, что консультации будут назначены на 10 марта.

Также вчера действия Дамаска раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио.

«Соединенные Штаты осуждают радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии. Соединенные Штаты поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины, и выражают свои соболезнования жертвам и их семьям. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах против сирийских общин меньшинств», - цитирует Рубио Госдепартамент.

7 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря алавиты и сторонники свергнутого президента страны Башара Асада подняли восстание. Переходные власти Сирии ответили на это жестким подавлением. В течение двух дней в результате столкновений погибли более тысячи человек, сообщает Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании.